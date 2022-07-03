Власти Спасского района Татарстана планируют добиться снижения смертности населения на 10%

Фото: Максим Платонов (архив)

Власти Спасского района Татарстана поставили цели добиться снижения смертности населения к 2024 году на 10% к уровню прошлого года. Об этом говорится в муниципальной программе «Улучшение здоровья населения и снижение смертности на 2022—2024 гг.».

— Пик естественной убыли был достигнут в 2005 году. В связи с возникшей эпидемией новой коронавирусной инфекции в 2020 году смертность населения в районе за два года вновь увеличилась, до 21,8 на 1000 населения в 2021 году, — говорится в документе.

Согласно тексту программе, в Спасском районе в 2021 году умерли 397 человек, притом что родился всего 141. В 2020-м в муниципалитете зарегистрировали 342 смерти, в 2019 году — 287, в 2018-м — 300, в 2017-м — 309, в 2016-м — 316, а в 2015-м — 350.

Скриншот программы «Улучшение здоровья населения и снижение смертности на 2022—2024 гг.»

— За 2011—2015 годы показатель естественной убыли населения стал уменьшаться. Однако в 2017 года естественная убыль населения стала расти, достигнув своего пика в 2021 году. Задача данной программы — вернуть уменьшение естественной убыли населения в районе, — говорится в документе.

Чаще всего причиной смерти населения в Спасском районе Татарстана становятся болезни системы кровообращения. На втором месте — новообразования, на третьем — внешние причины.

В документе отмечается, что среди умерших за последние годы много молодежи, «которая только вступает в жизнь». В структуре смертности трудоспособного населения Спасского района преобладают болезни болезни системы кровообращения.

Фото: Ринат Назметдинов

Напомним, бюджет программы составит 9,87 миллиона рублей. Источниками ее финансирования станет как бюджет Спасского района, так и средства ЦРБ из фонда обязательного медицинского страхования.

Основная цель программы — уменьшение смертности населения Спасского района Татарстана. Этого власти намерены добиваться с помощью мер по устойчивому повышению уровня жизни людей, через развитие здравоохранения, деалкоголизацию и денаркотизацию и так далее.

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Татьяна Демина