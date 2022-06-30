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В Казани вновь встали троллейбусы

18:04, 30.06.2022 3
В Казани вновь встали троллейбусы
Фото: realnoevremya.ru

В центре Казани встали троллейбусы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Троллейбусы стоят в центре города — на улице Пушкина. Рабочие ремонтируют контактную сеть.

Фото: realnoevremya.ru

Стоят троллейбусы не только на улице Пушкина, но и на других улицах по пути следования к парку Горького.

Фото: realnoevremya.ru

Это уже не первый случай за эту неделю. Казанские троллейбусы массово встали в центре города и 28 июня.

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Татьяна Демина
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 18:06
    Вот зачем эти троллейбусы в современном Казани????? Они же все полу пустые. Лучше бы их убрали, а все деньги направили бы на трамвайи. Троллейбусы это прошлый век
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    Анонимно 18:19
    атавизм какой-то
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    Анонимно 18:50
    для кого-то они очень удобны
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