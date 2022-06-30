В Казани вновь встали троллейбусы
В центре Казани встали троллейбусы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
Троллейбусы стоят в центре города — на улице Пушкина. Рабочие ремонтируют контактную сеть.
Стоят троллейбусы не только на улице Пушкина, но и на других улицах по пути следования к парку Горького.
Это уже не первый случай за эту неделю. Казанские троллейбусы массово встали в центре города и 28 июня.
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