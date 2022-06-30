В Казани вновь встали троллейбусы

В центре Казани встали троллейбусы. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Троллейбусы стоят в центре города — на улице Пушкина. Рабочие ремонтируют контактную сеть.

Фото: realnoevremya.ru

Стоят троллейбусы не только на улице Пушкина, но и на других улицах по пути следования к парку Горького.

Фото: realnoevremya.ru

Это уже не первый случай за эту неделю. Казанские троллейбусы массово встали в центре города и 28 июня.

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Татьяна Демина