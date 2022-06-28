Капитальный ремонт шести детских садов Татарстана оценили почти в 846 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане капитально отремонтируют еще шесть детских садов. На эти цели из республиканского бюджета готовы направить почти 845,9 миллиона рублей.

Ремонт запланирован на двух казанских объектах. Отремонтируют детский сад №308 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения по ул. Молодежной, 6а. Для него приобретут оборудование, мебель, инвентарь, а также благоустроят прилегающую территорию.

Также в Казани намерены провести капитальный ремонт в детском саду №163 комбинированного вида с воспитанием и обучением на татарском языке по ул. Академика Завойского, 10. Как и для детсада №308, для него купят оборудование, мебель и инвентарь. Территорию здания благоустроят.

Еще четыре детских сада отремонтируют в других городах Татарстана. Так, в Азнакаево работы пройдут в детском саду комбинированного вида №9 «Салават купере» по ул. Гагарина, 31а, а в Менделеевске — в детсаду комбинированного вида №7 «Золотая рыбка», расположенном на бульваре Интернационалистов, 1. Для них закупят оборудование, мебель и инвентарь.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Отремонтируют детские сады и в районах Татарстана. В селе Шапши Высокогорского района обновят Шапшинский детский сад «Аленушка» по ул. Ленина, 4. В Сармановском районе республики работы затронут Петровскозаводской детский сад в селе Петровский Завод.

Ремонт в детских садах требуется завершить до начала зимы. Подрядчика ищет Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана, следует из документации на портале госзакупок.

В начале июня «Реальное время» сообщало, что в Татарстане на ремонт семи детских садов направят более 203 миллионов рублей. На эти средства, в частности, в Казани обновят детский сад №231 комбинированного вида по ул. Восстания, 63а и билингвальный детсад №155 компенсирующего вида по ул. Новаторов, 1а.



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Татьяна Демина