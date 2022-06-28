Новости общества

06:47 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +19 градусов

06:28, 28.06.2022
Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +19 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 28 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков.

Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +14 до +19 градусов. В Казани ожидается от +16 °С до +18 °С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +14 до +17 градусов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ветер северный умеренный, вечером 27 июня локально шквалистые усиления 25—27 м/с.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Леухина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также