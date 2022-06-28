Сегодня в Татарстане ожидается порывистый ветер и до +19 градусов
Во вторник, 28 июня, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Днем без существенных осадков.
Максимальная температура воздуха днем в Татарстане составит от +14 до +19 градусов. В Казани ожидается от +16 °С до +18 °С. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от +14 до +17 градусов.
Ветер северный умеренный, вечером 27 июня локально шквалистые усиления 25—27 м/с.
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