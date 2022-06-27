Президент России подписал указ о проведении Года педагога и наставника в 2023-м

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в стране в 2023-м Года педагога и наставника. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительству России поручено в трехмесячный срок образовать организационный комитет по проведению Года педагога и наставника, утвердить его состав. Также Кабмину необходимо разработать и утвердить план проведения Года педагога и наставника.

Органам исполнительной власти регионов рекомендовано проводить необходимые мероприятия. Указ президента вступает в силу со дня его подписания, 27 июня.

Фото: realnoevremya.ru

2023 год был объявлен Годом педагога и наставника в октябре 2021 года. Решение президент России объяснил тем, что 2023-й — год 200-летия со дня рождения основоположника научной педагогики в России Константина Ушинского:

— В знак высочайшей общественной значимости профессии учителя 2023 год — год 200-летия со дня рождения одного из основателей российской педагогики Константина Дмитриевича Ушинского — будет посвящен в нашей стране педагогам и наставникам. Год учителя, год педагога.

В начале октября 2021-го Владимир Путин поручил представить проект его указа о проведении в 2023 году в стране Года педагога и наставника.

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Маргарита Головатенко