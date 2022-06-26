На шахтерском Сабантуе в Новокузнецке запустили «Хоровод дружбы» — в нем приняли участие более тысячи человек

В Новокузнецке проходит сегодня II Международный шахтерский Сабантуй. Одним из главных событий мероприятия стал массовый хоровод в национальных костюмах России на Театральной площади вокруг фонтана у Новокузнецкого драматического театра.

Хоровод объединил более тысячи человек, представителей 150 национальностей и этнических групп, проживающих в стане. Рекорд зафиксирован Книгой рекордов России, сообщает администрация правительства Кузбасса.



Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев подписали новую редакцию плана мероприятий по реализации соглашения между коллегией администрации Кузбасса и правительством республики о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной, культурной и иных сферах на 2022—2024 годы.



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Татьяна Леухина