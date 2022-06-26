Товарооборот между Татарстаном и Кемеровской областью составляет более 2,3 млрд рублей в год

Товарооборот между Татарстаном и Кемеровской областью составляет более 2,3 млрд рублей в год. Об этом стало известно на встрече президента республики Рустама Минниханова с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

Основная тема их обсуждения — решение задач по увеличению объемов межрегионального товарооборота. Татарстан активно поставляет в Кузбасс грузовые автомобили и автобусы, шины, дизельное топливо и бензин, продукты питания, моющие средства и продукцию легкой промышленности, медицинские инструменты и оборудование, узлы учета воды и многие другие товары.

Фото: tatarstan.ru

Из Кемеровской области в республику осуществляют поставки проката металлов, привозят уголь и кокс, медицинское оборудование и технику для коммунальных служб, пишет пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов отметил, что республика готова наращивать поставки продукции нефтехимических и машиностроительных предприятий, товаров народного потребления и бытовой химии; тесно взаимодействовать в вопросах цифровизации различных отраслей экономики и решению задач по импортозамещению.

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Татьяна Леухина