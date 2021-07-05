В Зеленодольске 13-летний подросток на Toyota Camry врезался в машину ГИБДД

Фото: пресс-служба МВД по РТ

В Зеленодольске минувшей ночью 13-летний водитель Toyota Camry столкнулся с экипажем ГИБДД, который преследовал его. Рядом с ним в этот момент находился отчим, который предложил ребенку сесть за руль и покататься по городу.

Инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Зеленодольскому району в два часа ночи 5 июля обратили внимание на иномарку, которая ехала, виляя из стороны в сторону. Требования полицейских об остановке были проигнорированы, водитель попытался скрыться, резко увеличив скорость. При этом он грубо нарушал ПДД, тем самым создавая опасность для других участников движения. Экипаж начал преследование.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Во дворе дома по улице Рогачева Camry остановилась и начала ехать назад, столкнувшись с патрульным автомобилем. В ДТП никто не пострадал. На месте выяснилось, что за рулем находился 13-летний подросток. Он рассказал правоохранителям, что сесть за руль ему предложил отчим.

В отношении мужчины составили административный материал по статье ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В конце июня в Татарстане из-за роста количества аварии было принято решение усилить работу Госавтоинспекции.

Татьяна Леухина