В Зеленодольске 13-летний подросток на Toyota Camry врезался в машину ГИБДД
В Зеленодольске минувшей ночью 13-летний водитель Toyota Camry столкнулся с экипажем ГИБДД, который преследовал его. Рядом с ним в этот момент находился отчим, который предложил ребенку сесть за руль и покататься по городу.
Инспекторы дорожно-патрульной службы ОМВД России по Зеленодольскому району в два часа ночи 5 июля обратили внимание на иномарку, которая ехала, виляя из стороны в сторону. Требования полицейских об остановке были проигнорированы, водитель попытался скрыться, резко увеличив скорость. При этом он грубо нарушал ПДД, тем самым создавая опасность для других участников движения. Экипаж начал преследование.
Во дворе дома по улице Рогачева Camry остановилась и начала ехать назад, столкнувшись с патрульным автомобилем. В ДТП никто не пострадал. На месте выяснилось, что за рулем находился 13-летний подросток. Он рассказал правоохранителям, что сесть за руль ему предложил отчим.
В отношении мужчины составили административный материал по статье ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством», сообщает пресс-служба МВД по РТ.
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