Товарооборот между Татарстаном и Якутией составил почти 4 млрд рублей

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с главой республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым, сообщает пресс-служба президента РТ.



Минниханов поздравил коллегу со 100-летием образования Якутской АССР:

— Сегодня Якутия — один из динамично и успешно развивающихся субъектов нашей страны. Достижения республики — результат плодотворного труда многих поколений якутян.

Президент Татарстана напомнил, что в последние годы межрегиональный товарооборот приблизился к уровню 4 млрд рублей. Он отметил заинтересованность республики в сотрудничестве предприятий нефтегазохимической отрасли, машиностроения, судостроения, агропромышленного комплекса, в расширении поставок продуктов питания.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

На встрече шла речь о перспективах взаимодействия в сфере информатизации и поставок вычислительной техники. Президент Якутии выразил интерес к посещению Международного цифрового форума Kazan Digital Week.

Также президент Татарстана поблагодарил главу республики Саха (Якутия) за всецелую поддержку деятельности татарской общины в регионе. Сегодня тут проживает более 8 тысяч татар.

Глава Якутии отметил перспективность взаимодействия в сельском хозяйстве:

— Много специалистов из Татарстана приехало, нам очень интересны и важны ваши компетенции в этом направлении, — сказал он и выразил надежду на скорое открытие прямых рейсов Якутск — Казань.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Глава Республики Саха (Якутия) вручил Минниханову первую медаль в честь 100-летия образования Якутской АССР.



Минниханов прибыл в Якутию сегодня, в международном аэропорту его встретил глава республики Айсен Николаев. Президент Татарстана примет участие в бизнес-форуме «Татарстан — Якутия», а еще в мероприятиях, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР.



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Маргарита Головатенко