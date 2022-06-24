Цифровую базу данных о землях лесного фонда Татарстана создадут за 69 миллионов рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане появится цифровая база данных о землях лесного фонда на территории республики. На ее создание выделят почти 69,3 миллиона рублей из бюджета региона.

Задание предполагает, во-первых, создание единой цифровой карты земель лесного фонда Татарстана на базе веб-картографического обозревателя; во-вторых, формирование цифровой информации о границах лесных участков, отнесенных к защитным и эксплуатационным лесам, особо защитным участкам лесов; в-третьих, формирование цифровой информации о границах земельных участков, исключенных из состава земель лесного фонда. Также необходимо сформировать цифровую информацию о лесных участках, содержащую границы лесотаксационных выделов и атрибутивных сведений по данным государственного лесного реестра, совмещенной с границами лесничеств Татарстана.

Создаваться цифровая база данных о землях лесного фонда в Татарстане будет в три этапа:

формирование картографических векторных слоев для территории шести лесничеств Татарстана — Лубянского, Ислейтарского, Бавлинского, Лаишевского, Зеленодольского и Сабинского; формирование картографических векторных слоев для территории 25 лесничеств Татарстана; формирование картографических векторных слоев защитных, эксплуатационных и особо защитных участков лесов для территории лесничеств Татарстана.

Разработчика цифровой базы данных о землях лесного фонда ищет Министерство лесного хозяйства Татарстана. Создать ее требуется до 16 декабря этого года, следует из документации на портале госзакупок.

Фото: Максим Платонов

В апреле этого года стало известно, что в России появился «лесной» фонд пространственных данных. Он представляет из себя платформу, куда со всей страны сотрудники Рослесинфорга собирают пространственную и картографическую информацию в виде цифровых границ, карт и схем об объектах государственного лесного фонда, в том числе о лесничествах и участковых лесничествах.

В прошлом году «Реальное время» писало, что за изменениями, происходящими в лесничествах Татарстана, будут наблюдать из космоса. Республиканский Центр цифровой трансформации объявлял тендер с начальной ценой в 3,2 миллиона рублей на оказание услуг по предоставлению сервиса мониторинга лесоизменений на основе космических снимков.



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Татьяна Демина