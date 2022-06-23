По ВЖД Пекин — Ухань на регулярной основе начали курсировать поезда со скоростью 350 км/ч

С понедельника, 20 июня, по высокоскоростной железной дороге (ВЖД) Пекин — Ухань — провинция Хубэй (Центральный Китай) на регулярной основе начали курсировать поезда со скоростью 350 км/ч, сообщает новостной портал «Радуга Китая» со ссылкой на корпорацию «Китайские железные дороги».



С увеличением скорости движения поездов с 310 км/ч до 350 км/ч общая пропускная способность ВЖД вырастет на 7%, а самое короткое время в пути от Пекина до Уханя сократится до 3 часов 48 минут, заявили в КЖД.

Участок Пекин — Ухань тесно связан с несколькими другими ответвлениями ВЖД страны, поэтому увеличение скорости движения поездов по этому маршруту имеет большое значение для повышения эффективности работы сети ВЖД.

Сейчас общая протяженность ВЖД в Китае, по которым регулярно курсируют поезда со скоростью 350 км/ч, составляет около 3 200 км. В их числе ВЖД Пекин — Шанхай, междугородная железная дорога Пекин — Тяньцзинь и ВЖД Пекин — Чжанцзякоу.

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Маргарита Головатенко