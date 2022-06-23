В Минцифры сообщили о массированной DDoS-атаке на портал «Госуслуги»

В Минцифры России сообщили о высокоуровневых DDoS-атаках на портал «Госуслуги», инициированных со стороны Украины, информирует «РИА Новости».



Около 9.30 мск в украинских telegram-каналах начали распространяться призывы к атакам не только на российский портал госуслуг, но и на всю инфраструктуру электронного правительства. С момента публикации сообщений такого характера нагрузка на сервисы увеличилась в десять раз — в пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду, рассказали в министерстве.

— Атаки ведутся не только на портал госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России, — сообщает Минцифры.

Фото: realnoevremya.ru

С понедельника служба мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировала хакерские атаки на российские вузы — вредоносный трафик идет из Европы и Северной Америки. Специалисты совместно с IT-службами вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из зарубежных стран — это снизило нагрузку на ресурсы. Теперь они работают стабильно, хотя атаки продолжаются.



С хакерскими атаками столкнулись на этой неделе и казанские вузы. Это совпало со стартом приемной кампании. Под DDoS-атаки попали технологический, медицинский и аграрный университеты столицы Татарстана. Также с ними столкнулся и Казанский федеральный университет. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко