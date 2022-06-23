Билайн объявляет об акции: +50 ГБ ежемесячно на выгодных условиях
Билайн запускает акцию «Семейный бонусный пакет 50 ГБ». В ее рамках абонентам ежемесячно предложат 50 ГБ на 12 месяцев. Для участия в акции достаточно стать абонентом билайна и подключить близких к своему тарифу с помощью услуги «Дели Гиги» или «Дели ВСЁ» до 20 августа.
Акция предоставляется только новым абонентам билайна.
«Дели Гиги» — услуга, позволяющая делиться мобильным интернетом с другими номерами. Подключение дополнительных номеров к пакету интернета доступно в личном кабинете или приложении билайн.
«Дели ВСЁ» — услуга, с помощью которой можно делиться мобильным интернетом, звонками и SMS с другими номерами. Подключение дополнительных номеров доступно в личном кабинете или приложении билайн.
Пакет 50 ГБ будет предоставлен вне зависимости от количества подключенных дополнительных номеров.
Подробнее об акции читайте на сайте билайна.
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