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В Минздраве России разработана концепция информационной безопасности в здравоохранении

19:21, 22.06.2022
В Минздраве России разработана концепция информационной безопасности в здравоохранении
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Минздрав России разработал концепцию информационной безопасности в сфере здравоохранения. Об этом сообщает RT.

Уточняется, что документ направлен на повышение эффективности защиты информации, обрабатываемой медицинскими информационными системами, в том числе персональных данных, а также на обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры России в сфере здравоохранения. Так, например, в нем содержатся эскизы решений по созданию системы реагирования на хакерские атаки в данной сфере.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале июня Минцифры России предложило регионам перевести сайты органов местной власти в Государственную единую облачную платформу («Гособлако») для защиты от кибератак. В первую очередь атаке подергаются государственные сайты, поскольку они источники официальной информации.

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Дарья Акимова
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