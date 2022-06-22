Хакер обокрал коллекционера образов оружия в игре CS:GO на $2 миллиона — это много или мало?

Известный блогер и стример ohnePixel рассказал о краже скинов для Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) на $2 миллиона у одного пользователя. В коллекции пострадавшего от хакеров было семь сувенирных и дорогих скинов AWP Dragon Lore, а также закаленный нож и керамбит.

Это самый дорогой инвентарь за все время, коллекция содержала самые легендарные предметы в истории CS:GO, отметил ohnePixel.

По его словам, половину предметов уже продали, а вторая половина пропала.

У коллекционера образов оружия CS:GO украли скинов на $2 миллиона — это:

106,5 миллиона рублей, или €1,9 миллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. 13 редких скинов автомата AK-47 — в январе 2021 года один из игроков продал его за $150 тысяч.

редких скинов автомата AK-47 — в январе 2021 года один из игроков продал его за $150 тысяч. В 2,5 раза больше рекордной сделки по продаже скинов оружия в CS:GO — $775 тысяч. Предметами торга стали автомат «StatTrak AK-47 Поверхностная закалка» и снайперская винтовка «Сувенирная AWP Легенда о драконе».

рекордной сделки по продаже скинов оружия в CS:GO — $775 тысяч. Предметами торга стали автомат «StatTrak AK-47 Поверхностная закалка» и снайперская винтовка «Сувенирная AWP Легенда о драконе». В два раза больше размера призовых , которые получила киберспортивная организация Natus Vincere с тремя российскими геймерами за победу на чемпионате мира по CS:GO под названием PGL Major Stockholm 2021, — $1 миллион.

, которые получила киберспортивная организация Natus Vincere с тремя российскими геймерами за победу на чемпионате мира по CS:GO под названием PGL Major Stockholm 2021, — $1 миллион. Шесть Хрустальных дворцов в игре Entropia Universe — каждый виртуальный предмет стоил $330 тысяч.

Хрустальных дворцов в игре Entropia Universe — каждый виртуальный предмет стоил $330 тысяч. В три раза меньше стоимости планеты Калипсо в той же игре — $6 миллионов. Это самый дорогой в мире виртуальный предмет в игре.

стоимости планеты Калипсо в той же игре — $6 миллионов. Это самый дорогой в мире виртуальный предмет в игре. На $900 тысячи меньше стоимости NFT-токена первого твита — $2,9 миллиона.

Дарья Пинегина