В Татарстане завершили расследование против подростка — его обвинили в разбое и попытке убийства таксиста

В Татарстане завершили расследование уголовного дела против 17-летнего уроженца Узбекистана — его обвиняют в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), разбое с квалифицирующими признаками (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), а еще в покушении на убийство с квалифицирующими признаками (ч. 3 ст. 30, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по республике.

Следствие считает, что вечером 6 февраля 2022 года подросток, будучи пьяным, открыто похитил алкогольную и табачную продукцию более чем на 2 тысячи рублей из магазина в селе Нурлаты в Зеленодольском районе Татарстана.

Молодой человек продолжал заниматься противоправной деятельностью, периодически употреблял спиртное. 11 марта 2022 года он ехал на такси по проселочной дороге из деревни Татарские Наратлы в деревню Русские Наратлы в Зеленодольском районе и решил похитить выручку водителя. Он нанес таксисту ножом семь ударов по различным частям тела, требуя отдать ему деньги. Однако водитель оказал активное сопротивление, чего злоумышленник испугался и спешно покинул автомобиль.

Тем не менее таксист не мог выбраться из автомобиля, и подросток, увидев это, вернулся, чтобы закончить начатое. Водитель, видя приближающегося преступника, выбросил деньги в размене 4,8 тысячи рублей на улицу через заднюю дверь. Пока обвиняемый собирал их, водитель заблокировал двери и уехал, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Фото: realnoevremya.ru

Причастность к совершению преступлений обвиняемый признал частично. Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

46-летний безработный житель Татарстана признался в убийстве отца, написав явку с повинной. Тело 75-летнего хозяина дома по улице Джалиля в пгт Нижняя Мактама Альметьевского района нашли 16 июня с множественными ранами. В ходе следственных действий причастность татарстанца к преступлению была установлена. Конфликт между родственниками произошел из-за разногласий в вопросах наследуемого имущества и распоряжением им в дальнейшем.



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Маргарита Головатенко