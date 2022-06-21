Татарстан вошел в число наиболее активных регионов по включению в переобучение граждан

Руководитель Роструда Михаил Иванков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал Татарстан в числе регионов, которые в наибольшей степени включены в работу по переобучению граждан.



Роструд реализует программу по обучению граждан в рамках национального проекта «Демография» на портале «Работа России» или «Единая цифровая платформа в сфере занятости и трудовых отношений». По словам Иванкова, обучаются по программе более 36 тысяч человек.

Глава Роструда отметил, что среди включающихся в переобучение регионов наиболее активны Татарстан, Московская область, Санкт-Петербург, Башкортостан, Краснодарский край, Кемеровская и Свердловская области. В них наиболее активно работают и органы занятости, которые рекомендуют те или иные программы переобучения.

— В этом году у нас абсолютный пик желающих на специальности в области информационных технологий. На втором месте — это специальности, связанные с кадровыми и финансовыми направлениями. Далее идут, и я думаю, в ближайшее время перегонят — это рабочие и инженерные специалисты, — учитывая, что на предприятиях сегодня они очень востребованы, — сказал ТАСС глава Роструда.

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Маргарита Головатенко