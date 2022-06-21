Казанские вузы столкнулись с мощнейшей DDoS-атакой

Накануне в России стартовала приемная кампания в вузы, и уже ночью сайты ведущих университетов и институтов страны столкнулись с масштабной DDoS-атакой. На 6 часов утра 21 июня были недоступны порталы КНИТУ-КАИ им. Туполева и Казанского медуниверситета, сайт Казанского федерального университета открывается с большими перебоями, передает журналист «Реального времени». Атаковали не только их.



«С раннего утра одновременно более чем с 13 тысяч адресов на ресурс КНИТУ стали поступать запросы, что и привело к недоступности сайта. Специалисты управления информационных технологий смогли справиться с проблемой, но атаки не прекращаются», — сообщали в соцсетях сотрудники КНИТУ-КХТИ и со ссылкой на начальника управления информационных технологий вуза Игоря Спирюхина уверяли — для стабилизации работы сайта делается все возможное. Правда, предупреждали: спрогнозировать, когда проблема будет устранена полностью, пока сложно.

Сам Спирюхин делился мнением — атака никак не связана с началом приемной кампании и нагрузкой, которую сайт испытывает обычно в связи с запросами абитуриентов.

На момент публикации этой новости сайт КХТИ уже возобновил работу. Как и сайт КФУ. Ближе к 7 часам утра заработал и портал КНИТУ-КАИ, ранее сообщавший, что такой страницы не существует. Сайт казанского меда пока недоступен. Аналогичные проблемы — у Казанского аграрного университета.

С трудностями столкнулись абитуриенты по всей России. Первыми проблему обнаружили на Дальнем Востоке. Также, по данным «Ведомостей», не открывались интернет-страницы высших учебных заведений в Нижегородской, Астраханской, Оренбургской, Тюменской, Кемеровской областях, Красноярском крае, в Коми, Татарстане, Чечне, Бурятии и других регионах. Среди московских вузов атаковали РУДН и Московский политех.

При этом ряд крупных вузов — МГУ им. Ломоносова и ИТМО — DDoS-атака не затронула.

Эксперты считают, что цель злоумышленников — обеспечить недоступность сайтов, чтобы сорвать вступительные экзамены.

Как в казанских вузах отбиваются от атак и какие альтернативные способы подачи документов предлагают абитуриентам — в нашем материале.

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