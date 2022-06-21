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23 июня в ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду почти на сутки

02:32, 21.06.2022 2
23 июня в ряде домов Вахитовского района Казани отключат воду почти на сутки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

23 июня в нескольких домах Вахитовского района Казани почти на сутки прекратится водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

C 9:00 23 июня до 6:00 24 июня воду отключат по адресам:

  • ул. Марселя Салимжанова, 15/8б, 15/8в, 17, 19, 21, 23;
  • ул. Островского, 85а, 86, 88;
  • ул. Спартаковская, 21, 21а, 35;
  • ул. Туфана Миннуллина, 8б/15, 8в/15, 10а;
  • ул. Хади Такташа, 2, 47.

Отключение связано с подключением двух водопроводов на улице Спартаковской.

21 июня в некоторых частных домах Советского района Казани прекратится подача воды почти на сутки. Ограничение связано с переврезкой участка водопровода.

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Дарья Акимова
ОбществоИнфраструктура Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 21 июн
    Спасибо, что заранее предупреждаете. Наберу водички на день. Надеюсь, работники справятся как всегда быстро.
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  • Анонимно 21 июн
    Какие объекты будут подключать? Интересно просто. За день справятся? Вроде быстро такие дела делались.
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