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Российские студенты разработали устройство для автопередачи показаний водосчетчиков

21:26, 19.06.2022 4
Российские студенты разработали устройство для автопередачи показаний водосчетчиков
Фото: flickr.com

Студенты Национального исследовательского Томского государственного университета разработали устройство, автоматически снимающее и отправляющее показания счетчиков напрямую управляющей компании. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы».

Оно состоит из стандартного счетчика с импульсным выходом и модуля, считывающего и отправляющего показания в необходимые организации без участия пользователя. Модуль состоит из внешнего микроконтроллера, сервера, системы отправки сообщений в водоканал и интерфейса настройки.

По словам разработчиков, при создании системы использовались только компоненты отечественного производства. Создатели считают, что она будет полезна жителям домов, строительным и управляющим компаниям.

Фото: realnoevremya.ru

В начале июня в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) ученые разработали импортозамещающую базовую модель автомобильного электродвигателя для оборудования российских электрокаров. Образец представят уже в следующем году. Он станет одним из первых электродвигателей, разработанных в стране и запущенных в промышленное производство.

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Дарья Акимова
ОбществоОбразование

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комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 июн
    в квартиру поместится? а?? стойка сервера,
    блок питания.

    бред все это.
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  • Анонимно 19 июн
    как будут отправлять? по каналу сотовой связи? ИЗ бетонного помещения без окон? ну не всегда будет проходить сообщение.
    и электричество рядом с водопроводной трубой ну это просто опасно.
    от блока питания из плохой развязки фаза попадет на трубу и что? сколько может погибнуть людей? кто будет отвечать? кто пойдет на 20 лет в заключение? в лагерь?
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  • Анонимно 20 июн
    Зачем еще что-то придумывать, когда уже есть "Стриж"? У нас полгорода на них (южный Урал, население 50-60тыс).
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  • Анонимно 21 июн
    Лучше бы сделали мониторинг температуры горячей воды и расчёт недопоставленных гигакалорий. Тогда может за качеством ГВС бы стали следить.
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