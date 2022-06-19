Российские студенты разработали устройство для автопередачи показаний водосчетчиков
Студенты Национального исследовательского Томского государственного университета разработали устройство, автоматически снимающее и отправляющее показания счетчиков напрямую управляющей компании. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Платформы Национальной технологической инициативы».
Оно состоит из стандартного счетчика с импульсным выходом и модуля, считывающего и отправляющего показания в необходимые организации без участия пользователя. Модуль состоит из внешнего микроконтроллера, сервера, системы отправки сообщений в водоканал и интерфейса настройки.
По словам разработчиков, при создании системы использовались только компоненты отечественного производства. Создатели считают, что она будет полезна жителям домов, строительным и управляющим компаниям.
В начале июня в Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) ученые разработали импортозамещающую базовую модель автомобильного электродвигателя для оборудования российских электрокаров. Образец представят уже в следующем году. Он станет одним из первых электродвигателей, разработанных в стране и запущенных в промышленное производство.
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комментарии
блок питания.
бред все это.
и электричество рядом с водопроводной трубой ну это просто опасно.
от блока питания из плохой развязки фаза попадет на трубу и что? сколько может погибнуть людей? кто будет отвечать? кто пойдет на 20 лет в заключение? в лагерь?