Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области

Фото: Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного с Украиной хутора Кучеров Беловского района в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня около полудня в воздушное пространство района проник беспилотник ВФУ и сбросил боекомплект. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастных к произошедшему и доложить обо всех обстоятельствах инцидента.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Днем об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.



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Дарья Акимова