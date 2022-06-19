Новости происшествий

17:25 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области

16:59, 19.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту обстрела хутора в Курской области
Фото: Максим Платонов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела приграничного с Украиной хутора Кучеров Беловского района в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня около полудня в воздушное пространство района проник беспилотник ВФУ и сбросил боекомплект. В результате незначительно пострадал один из домов на окраине населенного пункта.

Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки установить причастных к произошедшему и доложить обо всех обстоятельствах инцидента.

Фото: телеграм-канал Романа Старовойта

Днем об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, никто из местных жителей не пострадал.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Дарья Акимова
Происшествия

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также