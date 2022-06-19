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На Сабантуе в Казани организовали ретро-выставку тракторов 1945 года

11:58, 19.06.2022
На Сабантуе в Казани организовали ретро-выставку тракторов 1945 года
Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

На Сабантуе в Березовой роще в казанском поселке Мирный на территории Зеленодольского подворья организовали ретро-выставку. Там можно посмотреть на тракторы 1945 года выпуска.

Посетители подворья также могут посетить мастер-классы, конкурсы, соревнования и народные игры, сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района РТ

Также участники Сабантуя в Березовой роще в поселке Мирный могут посмотреть на робота. Железный Батыр поздравляет всех присутствующих с сегодняшним праздником. Находится он на площадке народных гуляний.

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Дарья Акимова
ОбществоКультура Татарстан

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