В Казани гостей Сабантуя в Березовой Роще поздравляет робот
В Казани гости и участники Сабантуя в Березовой роще в поселке Мирный могут посмотреть на робота. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.
Железный Батыр поздравляет всех присутствующих с сегодняшним праздником. Находится он на площадке народных гуляний в поселке Мирный.
Сабантуй отмечается сегодня в Казани. «Реальное время» публиковало полную подробную программу праздничных площадок и варианты проезда к ним.
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