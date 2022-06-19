В Казани гостей Сабантуя в Березовой Роще поздравляет робот

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В Казани гости и участники Сабантуя в Березовой роще в поселке Мирный могут посмотреть на робота. Об этом сообщает пресс-служба администрации Вахитовского и Приволжского районов города.

Железный Батыр поздравляет всех присутствующих с сегодняшним праздником. Находится он на площадке народных гуляний в поселке Мирный.

Сабантуй отмечается сегодня в Казани. «Реальное время» публиковало полную подробную программу праздничных площадок и варианты проезда к ним.

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Дарья Акимова