В автобусах Казани появятся QR-коды с программой Сабантуя

В казанских автобусах в преддверии Сабантуя разместят QR-коды, считав которые можно ознакомиться со схемой площадки и программой праздника. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

QR-коды появятся в транспорте, курсирующем до главной площадки праздника — Березовой рощи в поселке Мирном.

Фото: kzn.ru

В Казани Сабантуй пройдет 19 июня. Как выясняло «Реальное время», услуги по организации и проведению Сабантуя в поселке Мирном и Казанском ипподроме обойдутся в 38,4 млн рублей.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Татьяна Леухина