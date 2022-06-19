В акватории Заинской ГРЭС хотят построить центр по гребле на байдарках и каноэ

Заинск выбран не случайно

Федерация гребли на байдарках и каноэ Татарстана подала заявку во Всероссийскую федерацию на финансирование строительства второго Центра гребных видов спорта в Заинске. Об этом заявил вице-президент Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Роман Федотов на республиканских соревнованиях на Кубок и первенство Татарстана по гребле на байдарках и каноэ. Первый и единственный центр сейчас находится в Казани, где на этой неделе проходили состязания гребцов — с 17 по 18 июня.

— Значительный задел для развития этого олимпийского вида спорта в Татарстане создан — это шикарная инфраструктура в Казани (база, вода, судейские вышки), — отметил Роман Федотов в своем выступлении на открытии первенства. — Но для того, чтобы поднять греблю на более высокий уровень, необходимы определенные финансовые вливания и поддержка. Основная проблема в том, что база в республике всего одна.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

По его словам, выбор Заинска для строительства второго Центра гребных видов спорта сделан не случайно. Именно здесь еще в советское время сформировалась школа чемпионов по гребле, спортсмены имели возможность долго тренироваться на незамерзающей воде в акватории Заинской ГРЭС.

В идеале нужно построить пять центров подготовки на Волге

Но и второй базы будет недостаточно для развития этого спорта в Татарстане. По мнению вице-президента Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ Романа Федотова, необходимо не менее пяти подобных баз в республике, которая находится на Волге.

Второй проблемой остается поддержка спортсменов и тренеров. Так, размер стипендий гребцов в Татарстане — 8 тысяч рублей, а Москва переманивает лучшие кадры, предлагая 25 тысяч

— Еще одна задача, которая должна решаться совместными усилиями республики и бизнеса — это дефицит лодок. Сейчас в спортивной школе в Казани занимаются 200 детей с 10 лет, а лодок значительно меньше. А данный спорт требует индивидуального плавательного средства. Для популяризации спорта среди предприятий в рамках тимбилдинга проводятся соревнования на лодках-«драконах», но пока в Казани две такие лодки, планируется закупить еще две таких и устраивать гонки на «драконах». Сейчас ведутся переговоры с Haier, консульством в Китае по поводу покупки лодок и организации таких соревнований, — сообщил Роман Федотов.

Фото: пресс-служба Министерства спорта Татарстана

В этом году в республиканских соревнованиях, организованных Министерством спорта Татарстана, участвовали более 50 спортсменов из команд — «СШОР по ГВС» (гребным видам спорта), каноэ-клуб «Зилант», Клуб ветеранов гребли, а также «Комплексная спортшкола Олимпийского резерва» из Марий Эл и ЦРФКС Волжска (Марий Эл). В них принимал участие один из лучших спортсменов из сборной Татарстана Родион Романов, который готовится к Кубку России, где он будет участвовать в «двойках».

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Луиза Игнатьева