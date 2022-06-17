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В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

18:19, 17.06.2022
В Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В воздухе Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №4 по ул. Болотникова. Она составила 0,058 мг/кубометр при допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Источник: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 16 июня по 7 часов 17 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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