Росгвардия Чукотки выиграла спор с судостроителями из Татарстана

Часть оборудования утратили

Отдел Росгвардии по Чукотскому округу подал иск против челнинской судостроительной компании «ТКТ», требуя возмещения убытков в 32 млн рублей за неисполнение договорных обязательств.

История взаимоотношений чукотских силовиков с корабелами из автограда берет начало в 2013 году. Тогда отдел МВД по Чукотскому округу заключил с компанией «ТКТ» договор о хранении судов и корабельного имущества. Предприятию были переданы две моторные яхты КМ-155 «Инзер» с двумя стационарными двигателями, катерное спускоподъемное устройство САГЗ «Зевс», два шкафа для хранения оружия и документации, две звуковизионные станции для обнаружения подводных малоразмерных целей «Нептун» и еще некоторое оборудование. Стоимость хранения имущества с учетом НДС 18% составляла 100 рублей в месяц.

В 2014 году силовики решили забрать яхты, однако при передаче судов выявили недостатки в их комплектации. Чукотский отдел МВД написал претензию в адрес татарстанской судостроительной компании с просьбой доукомплектовать суда, на что получил гарантию, что все будет выполнено примерно в двухмесячный срок. Однако челнинские судостроители обещание не сдержали. Тогда полицейские заключили контракт с «Ливадийским ремонтно-судостроительным заводом» на доукомплектовку одного из судов, с которого пропало оборудование, пока яхта была на хранении у челнинского предприятия. Закупка недостающей техники обошлась в 32 млн рублей — сумму этих затрат и было решено взыскать с татарстанской компании.

В 2015 году произошла замена истца — правопреемником отдела МВД по Чукотскому округу стал региональный отдел Росгвардии. Спустя год, в 2016 году, «Судостроительная компания «ТКТ» потерпела финансовый крах, но процедура банкротства была прекращена за неимением средств на оплату услуг арбитражного управляющего.

Росгвардия пыталась решить вопрос в досудебном порядке и доукомплектовать судно, однако, несмотря на то, что представитель челнинского предприятия отправлял письма с гарантиями о поставке необходимого оборудования, этого так и не произошло. Суд, в свою очередь, принял решение удовлетворить иск в полном объеме и взыскать с ответчика убытки в размере 32 млн рублей.

Предприятие «ТКТ» построило шесть катеров типа «Инзер»

Моторная яхта КМ-155 «Инзер» имеет два морских дизельных двигателя максимальной мощностью 500 л.с. каждый. Катера этого типа обычно приобретают для экскурсионных и туристических целей, впрочем, силовые ведомства часто используют их в служебных целях. В частности, известно, что именно на этих катерах сотрудники ФСБ обеспечивали безопасность во время Универсиады в Казани.

Катер оборудуется рулевым устройством с гидравлическим приводом, якорным устройством с носовой электрической лебедкой (согласовывается с заказчиком по отдельным чертежам), швартовными устройствами, леерными ограждениями, устройством спуска-подъема надувной лодки.

Фото: sudovoy.ru

Длина судна — около 16 метров, наибольшая ширина — 4,4 метра, а водоизмещение составляет около 30 тонн. «Инзер» может развивать максимальную скорость до 20 узлов (примерно 38 км/ч), требует от двух до пяти членов экипажа и способен перевозить до 12 человек специального персонала, например отряда водолазов. Согласно данным реестра водного транспорта, на предприятии «ТКТ» было построено шесть моторных яхт КМ-155 типа «Инзер».

Эмиль Зиянгиров