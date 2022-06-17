В Казани 21 июля пройдет крестный ход — ограничение движения коснется 10 улиц

Для проведения крестного хода в Казани 21 июля перекроют движение по 10 городским улицам. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.

Крестный ход пройдет с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.



С 7.00 до 13.00 21 июля движение будет закрыто:

по улице Кремлевской, на участке от Чернышевского до площади Первого Мая;

по улице Профсоюзной, на участке от Чернышевского до площади Тысячелетия;

на съезде с площади Первого Мая, на участке от Кремлевской до Профсоюзной;

на Баумана, от Профсоюзной до Батурина;

на съезде с площади Тысячелетия на улицу Батурина;



на Батурина, на съезде на Кремлевскую дамбу и на участке от дамбы до Дзержинского;

на Большой Красной от Япеева до Батурина;

на улице Миславского от Карла Маркса до Дзержинского.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также с 20.00 20 июля до 13.00 21 июля будет закрыто автомобильное движение, а также запрещена парковка автомобилей на улице Миславского от Карла Маркса до Большой Красной.

Управлению МВД по Казани рекомендовано организовать охрану общественного порядка, а также регулирование дорожного движения во время проведения крестного хода. Медицинским обслуживанием участников мероприятия будет заниматься Минздрав Татарстана.

В прошлом году крестный ход также прошел 21 июля — в день почитания Казанской иконы Божией Матери. А вот крестный ход, который должен был состояться 4 ноября, был отменен по решению митрополита Казанского и Татарстанского, главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Артем Гафаров