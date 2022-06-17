В Казани 21 июля пройдет крестный ход — ограничение движения коснется 10 улиц
Для проведения крестного хода в Казани 21 июля перекроют движение по 10 городским улицам. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии столицы Татарстана.
Крестный ход пройдет с чудотворным образом Казанской иконы Божией Матери от Благовещенского собора до Крестовоздвиженской церкви.
С 7.00 до 13.00 21 июля движение будет закрыто:
- по улице Кремлевской, на участке от Чернышевского до площади Первого Мая;
- по улице Профсоюзной, на участке от Чернышевского до площади Тысячелетия;
- на съезде с площади Первого Мая, на участке от Кремлевской до Профсоюзной;
- на Баумана, от Профсоюзной до Батурина;
- на съезде с площади Тысячелетия на улицу Батурина;
- на Батурина, на съезде на Кремлевскую дамбу и на участке от дамбы до Дзержинского;
- на Большой Красной от Япеева до Батурина;
- на улице Миславского от Карла Маркса до Дзержинского.
Также с 20.00 20 июля до 13.00 21 июля будет закрыто автомобильное движение, а также запрещена парковка автомобилей на улице Миславского от Карла Маркса до Большой Красной.
Управлению МВД по Казани рекомендовано организовать охрану общественного порядка, а также регулирование дорожного движения во время проведения крестного хода. Медицинским обслуживанием участников мероприятия будет заниматься Минздрав Татарстана.
В прошлом году крестный ход также прошел 21 июля — в день почитания Казанской иконы Божией Матери. А вот крестный ход, который должен был состояться 4 ноября, был отменен по решению митрополита Казанского и Татарстанского, главы Татарстанской митрополии владыки Кирилла.
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