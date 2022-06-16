Путин поручил разработать новую стратегию автопрома в России с учетом наличия «критических технологий»

Президент России Владимир Путин поручил разработать новую стратегию автопрома в России, учитывающую наличие у страны критических технологий для обеспечения глобальной конкурентоспособности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Задача поручена правительству страны. Срок исполнения указан до 1 сентября этого года. Президент отметил, что ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств.

Кроме того, российский лидер обозначил ключевые направления поддержки автомобильной промышленности в стране. Сюда вошли обеспечение работы заводов в России и их снабжение необходимыми компонентами, сохранение занятости, квалифицированных специалистов на них, также насыщение российского рынка достаточным предложением автомобилей, расширение программ поддержки спроса на коммерческий автотранспорт и обновление парка общественного транспорта в регионах.

Помимо этого, глава государства обозначил ряд сфер, требующих разработки дополнительных решений. Это поступление новых легковых машин в салоны продаж и гарантийные права автовладельцев на обслуживание и ремонт, а также на поставки запчастей.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что предприятие по соглашению с компанией Renault сможет выпускать автомобили Renault Sandero и Logan под брендом Lada. однако предприятие вопрос целесообразности этого.

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Дарья Акимова