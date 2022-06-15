Минобороны: Киев сорвал эвакуацию мирного населения с завода «Азот» в Северодонецке

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти сорвали эвакуацию мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке по гуманитарному коридору в Сватово. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, с 8 часов утра из промзоны комбината вели беспорядочный огонь по жилым кварталам города с помощью 120-миллиметровых минометов, а с 09:40 — из танковых пушек. Мизинцев отметил, что боевики использовали гуманитарную паузу для перегруппировки на более выгодные позиции и прикрывались насильно удерживаемыми мирными жителями как живым щитом.

Кроме того, украинские военные разместили артиллерию и реактивные системы залпового огня в одной из больниц Харькова. Также в госпиталях Одессы и Одесской области оборудованы огневые позиции, склады боеприпасов и вооружения.

Фото: кадр видео Минобороны России

Сегодня в Минобороны сообщили, что российские ракеты «Калибр» уничтожили склад боеприпасов с переданными Украине странами НАТО вооружениям, в том числе к гаубицам М777, у Золочева во Львовской области. Всего за сутки ракетные войска и артиллерия России поразили 313 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.



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Дарья Акимова