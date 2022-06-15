В ЛНР заявили, что на заводе «Азот» могут удерживать до 1,2 тысячи мирных жителей

Фото: кадр видео Минобороны России

В Северодонецке численность гражданских лиц, которых украинские формирования удерживают на заводе «Азот», может составлять до 1,2 тыс. человек. Об этом заявил помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

— Их там удерживают насильственно и уже долгое время. С учетом того, что воды нет, продуктов питания нет, лекарств нет, среди них порядка 127 детей, — рассказал он ТАСС.

Фото: wikimedia.org

На заводе есть подземные бункеры, где могут укрываться люди.

Вчера начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинская сторона попросила организовать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских с завода «Азот» в Северодонецке на подконтрольную Киеву территорию в Лисичанск. Российские военные заявили о готовности провести гуманитарную операцию по эвакуации в северном направлении — в ЛНР. Также оборонное ведомство предложило сдаться наемникам и боевикам, находящимся на территории предприятия.



Татьяна Леухина