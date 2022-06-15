ФРС США повысила базовую процентную ставку сразу на 75 базисных пунктов впервые с 1994 года

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам июньского заседания повысила базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — до уровня 1,5—1,75% годовых. Об этом сообщает «РИА Новости».

Регулятор уже в третий раз поднимает базовую ставку. Решение о ее повышении на 75 базисных пунктов принято впервые с ноября 1994 года.

16 марта ФРС повысила ставку впервые с декабря 2018 года. Произошло это после того, как в 2020 году в ответ на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса ее пришлось внепланово понизить до отметки в 0—0,25% годовых.

Решение совпало с прогнозами большинства аналитиков. В ФРС ожидают, что дальнейшее увеличение целевого диапазона будет целесообразным.

Фото: wikipedia.org

В мае в США темпы роста инфляции в годовом выражении достигли максимума с декабря 1981 года. По итогам месяца она ускорилась до 8,6%. При этом в апреле она составляла 8,3%.



Дарья Акимова