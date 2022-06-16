Социальная акция «Мы помним» в Казани завершится возложением цветов на могилы выдающихся деятелей медицины

Фото: Студенческий пресс-центр КГМУ

В Казани 18 июня завершится социальная акция «Мы помним». В этот день на могилы выдающихся деятелей медицины Татарстана возложат цветы. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-службе КГМУ.

Место и время проведения: 18 июня 2022 года, 10.00, Казань, ул. Ершова, 25, Арское кладбище.

Как сообщили в университете, акция «Мы помним» проходит ежегодно. Она нацелена на увековечивание памяти и сохранение захоронений выдающихся деятелей медицины Татарстана — представителей Казанской медицинской школы и работников республиканского здравоохранения.

Фото: Студенческий пресс-центр КГМУ

— За десять лет участниками акции найдено и восстановлено более 100 захоронений.

Акция «Мы помним» проводится с 2012 года под патронажем Казанского ГМУ при активном участии Минздрава Татарстана, КГМА и медицинских организаций республики, — поделились в пресс-службе.

С 2018 года по инициативе студентов КГМУ рядом с могилами устанавливаются QR-коды, которые ведут на страницу с полной информацией об ученом или медицинском работнике. Это новшество начали применять после того, как учащиеся заметили, в каком плачевном состоянии иногда находятся захоронения.

— Активисты акции решили распространить информацию о своих учителях и создали страницу каждого деятеля медицины на сайте университета. Информацию о биографии и заслугах черпали в архивах и музее университета, — рассказали в КГМУ.

Фото: Студенческий пресс-центр КГМУ

Первые QR-коды появились возле могил заведующего кафедрой детских инфекций Казанского мединститута Андрея Агафонова, основателя казанской акушерско-гинекологической школы Викторина Груздева, заведующего кафедрой частной патологии и терапии и кафедрой пропедевтики внутренних болезней Семена Зимницкого, гениального врача-хирурга, народного врача СССР Владимира Крупина и заведующего кафедрой гигиены и социальной гигиены Валериана Милославского. За время проведения акции найдено и благоустроено более 100 захоронений, находящихся на Арском и Ново-Татарском кладбищах.

Артем Гафаров