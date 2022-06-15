В России осенью появится новый способ оплаты картой «Мир»

25 октября банки, которые выпускают и обеспечивают прием карт «Мир», смогут выполнять операции оплаты и возврата с использованием QR-кодов. Об этом сообщают «Известия».

Операции будут осуществляться только после аутентификации держателя карты. QR-коды позволят оплачивать товары и услуги с помощью смартфона без предъявления банковской карты, объяснили в пресс-службе платежной системы.

Фото: duma.gov.ru

Ожидается, что держатель карты «Мир» будет формировать QR-код на своем смартфоне и предъявлять его для считывания сканером в магазине.

Напомним, американские компании Visa и Mastercard, предоставляющие услуги проведения платежных операций по миру, объявили о приостановке работы на территории России из-за ситуации на Украине.



Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев сообщал, что по состоянию на начало марта 2022 года в России выпустили около 116 млн карт «Мир».

Татьяна Леухина