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В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида и диоксида азота

17:44, 14.06.2022
В воздухе Казани зафиксировали повышенную концентрацию формальдегида и диоксида азота
Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани выявили превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ — формальдегида и диоксида азота. Данные мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень диоксида азота зарегистрировал пункт наблюдения №7 по ул. Декабристов, 183. Концентрация составила 0,266 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,2 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Также ПНЗ №7 зафиксировал в воздухе повышенную концентрацию формальдегида. Она достигла 0,065 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал и ПНЗ №5 по ул. Татарстан, 7. Допустимое значение оказалось превышено на 0,021 мг/кубометр.

Скриншот tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 10 июня по 7 часов 14 июня.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

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