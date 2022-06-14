Фарид Мингариев покинул должность военного комиссара Нижнекамского района Татарстана

Военный комиссар Нижнекамска и Нижнекамского района Татарстана Фарид Мингариев покинул свой пост. Его он занимал почти 20 лет — с 2005 года.

Как рассказал руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин, Фарид Мингариев «остается в строю». Он будет работать с молодежью, сообщает пресс-служба муниципалитета.



— 13 лет назад я уже уходил с этой должности и по настоянию Айдара Раисовича [Метшина] вновь вернулся в строй, — вспоминает Фарид Мингариев. Он поблагодарил Нижнекамск и судьбу за то, что оказался в этом городе.

Фото: vk.tatarstan.ru

В 2019 году Фарид Мингариев обратился к матерям новобранцев с просьбой воспитывать мужество в сыновьях для службы в армии. Он обратил внимание, что современные призывники оказались неготовыми к самостоятельной жизни. Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Демина