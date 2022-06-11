В России разрешили бесплатный проезд в электричках детям до семи лет

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проезде детей в электричках с пяти до семи лет, документ опубликован на портале правовой информации.

Напомним, 16 марта правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект «Единой России» о бесплатном проезде на электричках детей от пяти до семи лет. Отмечается, что дополнительного финансирования из федерального бюджета принятие данного закона не потребует.

В настоящее время такая льгота действует в 48 регионах страны. Ввести бесплатный проезд везде представители партии предложили в мае 2021 года на форуме «Большой семейный совет». Законопроект поддержали Министерство транспорта РФ и РЖД на совещании со статс-секретарями в Совете Федерации в декабре прошлого года.

Фото: kremlin.ru

Кроме того, в ноябре 2021 года глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина рассказала, что ведомство намерено выступить с инициативой о разработке нового законопроекта, согласно которому дети в возрасте от 7 до 16 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно. По ее словам, ранее подобный законопроект уже вносился в Госдуму, однако получил отрицательное заключение правительства.



Максим Кокунин