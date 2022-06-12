На поставку комплектующих для медиафасада «Ак Барс Арены» потратят 2,5 млн рублей

Акционерное общество «Казань Арена» объявило тендер на поставку комплектующих для медиафасада футбольного стадиона «Ак Барс Арена» за 2,5 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Поставщик обязуется поставить товар в течение 20 календарных дней с даты заключения сторонами договора. Комплектующие представляют собой светодиодные панели RGB Umech P25 в количестве 100 штук. Размер одной панели составляет 200х400мм, количество пикселей на 1 кв.м — 1600, а число цветовых оттенков достигает 256 цветов. Цена одной панели достигает 26,5 тысячи рублей.

Подать заявку на участие можно до 17 июня, итоги подведут 20 июня.

Фото: Максим Платонов

6 июня стало известно, что в Казани планируется провести капитальный ремонт футбольного стадиона «Ак Барс Арена». На эти цели готовы направить более 177,3 миллиона рублей из бюджета Татарстана.

Большую часть средств — свыше 103,6 миллиона рублей — направят на капремонт в южной части «Ак Барс Арены». Подрядчику необходимо выполнить общестроительные, сантехнические и отделочные работы, а также кондиционирование.

Максим Кокунин