В Татарстане больше 2 тысяч человек проходят обучение в рамках проекта «Содействие занятости»

По состоянию на 1 июня 2022 года 2 005 жителей Татарстана проходят обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография». Об этом сообщает пресс-служба Минтруда республики.

Всего в этом году планируется обучить 8 275 человек. Обучиться в рамках проекта могут граждане в возрасте 50 лет и старше, женщины в декретном отпуске и находящиеся без работы и имеющие при этом детей до семи лет, а также безработные, зарегистрированные в службе занятости. Кроме того, это касается работников, находящихся под риском увольнения, и некоторых категорий граждан до 35 лет.

Желающие пройти обучение могут подать заявление через портал «Работа в России» и в службу занятости о получении госуслуги по профессиональной ориентации граждан для выбора сферы профессии, трудоустройства, прохождения профобучения и получения дополнительного профобразования.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В апреле этого года уровень безработицы в России составил 4%. На конец указанного месяца в органах службы занятости населения зарегистрировали 700 тысяч безработных, что на 55,4% ниже по сравнению с прошлогодними показателями. Всего в апреле количество безработных в России оценили в 3 млн человек.

Дарья Акимова