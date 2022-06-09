Из Казани увеличат число рейсов в Дубай

Фото: Максим Платонов

Государственная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai в этом сезоне расширяет программу полетов из Казани в Дубай. Начиная с 1 июля авиакомпания увеличивает частоту прямых вылетов до трех раз в неделю, следует из расписания Международного аэропорта «Казань».

До этого рейсы выполнялись 1-2 раза в неделю, и лишь в осеннее время, отмечают турагентства. Новая полетная программа с интенсивностью 3 раза в неделю продлится до мая 2023 года.

Расширение географии прямых вылетов Flydubai связано с желанием повторить рекорд «Турецких авиалиний», которые в условиях запрета на эксплуатацию иностранных самолетов оказались единственным авиаперевозчиком на побережье Черного и Средиземного моря в этом сезоне.

Луиза Игнатьева