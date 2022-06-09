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Директор «Уфы» Шамиль Газизов вновь поддержал Сайманова: «Он сказал, что было на самом деле»

14:52, 09.06.2022
Директор «Уфы» Шамиль Газизов вновь поддержал Сайманова: «Он сказал, что было на самом деле»
Фото: rubin-kazan.ru

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов снова подтвердил информацию о том, что президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц обещал клубам, что никто из РПЛ не вылетит и будет принят мораторий. Функционер в очередной раз подтвердил версию событий, представленную генеральным директором «Рубина» Рустемом Саймановым.

«Я хорошо знаю Ашота Рафаиловича и могу извиниться публично, но я друзей не предаю. Мой друг Рустем Сайманов сказал то, что было на самом деле».

Также Газизов заявил, что претензий к президенту РПЛ Ашоту Хачатурянцу не имеет.

«Можно ли верить Хачатурянцу? Он — руководитель. Он свое мнение высказал. Сказал, что будет биться за нас на исполкоме. И он бился, спасибо ему за это. Претензий к Хачатурянцу нет, он бился за нас», — сказал Газизов в эфире программы «Есть тема» на «Матч ТВ».

Напомним, в конце мая на итоговой пресс-конференции гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал журналистам, что в марте руководство РПЛ и РФС обещали сохранить команды в Премьер-лиге и доиграть сезон. Однако позже позиция у футбольных ведомств изменилась.

Эрик Добролюбов
СпортФутболОбщество БашкортостанТатарстан

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