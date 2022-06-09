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В центре Гамалеи сообщили, что первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследования получат дети 9—11 лет

07:59, 09.06.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В центре Гамалеи сообщили, что первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследования получат дети 9—11 лет
Фото: Максим Платонов

Вакцинация детей от COVID-19 в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9—11 лет. Первые 16 добровольцев уже прошли предварительный скрининг, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

После прививать начнут детей более младшего возраста — от 6 до 9 лет.

Фото: realnoevremya.ru

— 16 детей в возрасте 9—11 лет с родителями на базах двух медицинских центров уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие, — передает ТАСС его слова.

В марте Гинцбург сообщал, что примерно через две недели в России стартует вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М».

В первый весенний месяц в Татарстан поступила вторая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. В общей сложности пришло 960 доз.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина

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