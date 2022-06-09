В центре Гамалеи сообщили, что первыми вакцину от COVID-19 в рамках исследования получат дети 9—11 лет
Вакцинация детей от COVID-19 в рамках клинических исследований начнется с возрастной категории 9—11 лет. Первые 16 добровольцев уже прошли предварительный скрининг, сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
После прививать начнут детей более младшего возраста — от 6 до 9 лет.
— 16 детей в возрасте 9—11 лет с родителями на базах двух медицинских центров уже прошли предварительный скрининг и дали свое согласие, — передает ТАСС его слова.
В марте Гинцбург сообщал, что примерно через две недели в России стартует вакцинация детей в возрасте от 6 до 11 лет в рамках клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник М».
В первый весенний месяц в Татарстан поступила вторая партия вакцины «Спутник М» для подростков от 12 до 17 лет. В общей сложности пришло 960 доз.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым