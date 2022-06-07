С начала 2022 года в Татарстане зарегистрировано больше тысячи ДТП

Фото: Илья Репин (архив)

Временно исполняющий обязанности начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Татарстану Рустем Гарипов сегодня на совещании рассказал, что за период с января по май нынешнего года в республике зарегистрировано 1 161 ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

В них погибли 105 человек и получили травмы 1 438 граждан. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года произошло 1 284 ДТП, в которых погибли 87 человек и 1 591 человек были ранены. Гарипов отметил, что при снижении количества аварий и раненых увеличилось число погибших.

Кроме того, 39% погибли на дорогах федерального значения. Основными видами ДТП на них оказались столкновения и наезды на пешеходов. Основной причиной столкновений стал выезд на полосу встречного движения. Также Гарипов добавил, что из четырех погибших пешеходов трое скончались не на пешеходных переходах и в темное время суток.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

5 июня сообщалось, что за сутки в Казани произошло 105 ДТП, из них два с пострадавшими. В городе задержали шесть водителей, находившихся за рулем автомобиля в нетрезвом виде. Также у трех человек не оказалось водительских прав. По подозрению в совершении преступлений в отдел полиции доставили трех горожан.

Дарья Акимова