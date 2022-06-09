11 июня в Казани запустят дополнительные автобусы в честь Родительской субботы
11 июня в честь Родительской субботы в Казани на линию выйдут дополнительные автобусы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
Так, они будут курсировать по следующим маршрутам:
- №84 от ул. Халитова через Киндерское кладбище в поселок Чебакса;
- №201с от пр. Победы до Самосыровского кладбища;
- №202с от Чеховского рынка до Самосыровского кладбища;
- №204с от поселка Дербышки до кладбища в поселке Дербышки;
- №205с от ДК железнодорожников до кладбища в поселке Юдино;
- №206с от КДК им. Ленина до кладбища в поселке Сухая Река;
- №207с от Самосыровского кладбища до похоронного комплекса «Курган»;
- №208с от ул. Гаврилова до кладбища в поселке Сухая Река;
- №209с от пл. Вахитова до Ново-Татарского кладбища;
- №210с от Самосыровского кладбища до Мусульманского кладбища.
Помимо этого, автобусы №2, 23, 37, 46, 56, 71, 72 и троллейбусы №2, 3, 5, 7 будут ездить по графику рабочего дня.
На днях сообщалось, что на маршруте №104 Зеленодольск — Казань запустят три новых автобуса. Общая вместимость каждого — 75 мест, из которых 55 предназначено для сидения. Над каждым пассажирским сиденьем есть кондиционер и USB-разъем для зарядки электронных устройств.
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