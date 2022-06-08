В Татарстане планируют создать две университетские стартап-студии — видео

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В Татарстане планируют создать две университетские стартап-студии. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Объединить в России усилия вузов и предприятий реального сектора экономики призван федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». По нему в стране объявили конкурс на создание 15 стартап-студий. Победители получат 1,5 млрд рублей. От Татарстана на конкурс планируют заявить две такие студии. Их создание одобрил президент республики Рустам Минниханов.

Одну из них создадут в Казани на базе Казанского федерального университета. В партнерстве с КАМАЗом она станет специализироваться на широком спектре направлений — химия, биомедицина, инженерия и IT-технологии. Основное направление второй стартап-студии в Нижнекамске — малотоннажная химия. Проектом займутся нефтехимические вузы и предприятия Татарстана.

Институт дизайна и пространственных искусств КФУ, основанный в 2021 году, строит в Казани новый научно-производственный кластер с вузом и технопарком — в сфере пространственного дизайна. Его инициатором и движком выступила команда известных в профессиональной среде казанских дизайнеров во главе с директором института Кариной Набиуллиной. Подробнее — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова