В России зарегистрировали 3 349 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 3 349 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 355 200.

Выздоровели 3 492 пациента за сутки, всего — 17 767 753. За сутки госпитализировали 662 человека, что на 20,9% меньше по сравнению с 5 июня.

Умерли от коронавируса 64 человека. С начала пандемии инфекция унесла жизни 379 584 россиян.

Последние актуальные новости о пандемии COVID-19 в Татарстане, России и мире — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина