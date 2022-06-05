Минобороны России: после начала Турцией операции в Сирии в идлибской зоне активизировались боевики

Российская сторона зафиксировала активизацию незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации после заявлений Турции о начале военной операции в Сирии. Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

Командование террористических группировок, которые действуют в зоне деэскалации, накапливают резервы, усиливают подготовку и боевую активность.

Фото: wikimedia.org

Российская сторона зафиксировала в идлибской зоне деэскалации 12 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»*. Из них шесть — в провинции Алеппо, еще шесть — в провинции Идлиб, пишет ТАСС.

В субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена провести новые операции на севере Сирии, чтобы обеспечить безопасность на своих южных границах. Он добавил, что усилия Анкары направлены на противодействие в Сирии террористическим организациям, таким как «Силы народной самообороны» (СНС).

Сегодня Эрдоган отметил, что Турция уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии. А из-за российско-украинского кризиса в Европе возникла паника.

*запрещена в РФ

Татьяна Леухина