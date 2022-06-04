Эксперт: оспа обезьян не представляет опасности для людей

Оспа обезьян не представляет опасности для людей. Заболевание протекает в легкой форме, заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.



Специалист допустил, что инфекция уже могла проникнуть на российскую территорию, поскольку граждане летают в другие страны, например Турцию, Египет или ОАЭ, передает ТАСС.

Фото: Максим Платонов

— Кто-то мог въехать в РФ с вирусом в себе — или в инкубационном периоде, до 21 дня, или болеющий без сыпи в латентной форме, — пояснил Жемчугов.

Как считает врач-терапевт Алексей Водовозов, оспа обезьян может обрести пандемический потенциал. Предполагается, что в самом начале цепочки распространения инфекции были и половые контакты. Затем заболевание стало передаваться бытовым путем.

Диана Жиленкова