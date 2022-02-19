На реконструкцию участка дороги Столбище — Атабаево выделят 93 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Главтатдортранс объявил тендер на реконструкцию участка автомобильной дороги Столбище — Атабаево в Лаишевском районе. Начальная цена договора — 93 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Работы необходимо провести на участке км 1+000 — км 1+300. В стоимость включены строительно-монтажные и иные работы, а также непредвиденные затраты. Оказать услугу необходимо до ноября текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие принимаются до 1 марта. Подрядчика определят 3 марта.



Вчера сообщалось, что в Набережных Челнах отремонтируют 6 км трассы М-7. На отрезке с 1 047 по 1 053 км планируют уложить покрытие из асфальтобетонной смеси, выполнить досыпку обочин, а также нанести разметку. Часть работ завершат уже в этом году.

Диана Жиленкова