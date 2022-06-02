Президент России наградил Асгата Сафарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

Фото: Максим Платонов

Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

В документе указано, что орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Асгат Сафаров награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Асгат Сафаров занимает должность руководителя аппарата президента Татарстана с августа 2013 года. В 2009 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кроме того, в копилке наград Асгата Сафарова благодарность президента Татарстана (2011 г.), орден Мужества (2012 г.), медаль «За взаимодействие с ФСБ России» (2013 г.), почетная грамота (2014 г.) и благодарности (2017 и 2020 гг.) президента России, медаль ордена «За заслуги перед РТ» (2016 г.), а также орден Александра Невского (2018 г.).

Татьяна Демина