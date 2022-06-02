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Президент России наградил Асгата Сафарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

16:37, 02.06.2022 2
Президент России наградил Асгата Сафарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Фото: Максим Платонов

Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ подписан главой государства Владимиром Путиным.

В документе указано, что орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Асгат Сафаров награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Асгат Сафаров занимает должность руководителя аппарата президента Татарстана с августа 2013 года. В 2009 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кроме того, в копилке наград Асгата Сафарова благодарность президента Татарстана (2011 г.), орден Мужества (2012 г.), медаль «За взаимодействие с ФСБ России» (2013 г.), почетная грамота (2014 г.) и благодарности (2017 и 2020 гг.) президента России, медаль ордена «За заслуги перед РТ» (2016 г.), а также орден Александра Невского (2018 г.).

Татьяна Демина
Справка

Родился 20 октября 1961 года в деревне Новый Шимбер Атнинского района Татарской АССР.

Образование

1984 г. — окончил Казанский государственный университет.

1999 г. — окончил Академию ФСБ РФ.

Трудовая деятельность

1984—1987 гг. — следователь, старший следователь Отдела внутренних дел Советского райисполкома г. Казани.
1987—1991 гг. — старший референт, инструктор отдела по работе исполнительных органов Совета Министров Татарской АССР.
1991—1992 гг. — помощник Президента Республики Татарстан.
1992—1995 гг. — начальник Управления специальной службы милиции при МВД Республики Татарстан.
1995—1998 гг. — проходил действительную военную службу в Федеральной службе охраны Российской Федерации на руководящих должностях.
1998—2012 гг. — министр внутренних дел Республики Татарстан.
С 2012 по 2013 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С августа 2013 г. — руководитель Аппарата Президента РТ.

С октября 2013 г. — председатель совета директоров ОАО «Татмедиа».

ОбществоВласть Татарстан Сафаров Асгат Ахметович

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:06
    Заслуженно! Поздравляю!
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  • Анонимно 17:37
    у него уже льготы ЖКХ и проезду есть.
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