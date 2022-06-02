Президент России наградил Асгата Сафарова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени
Руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ подписан главой государства Владимиром Путиным.
В документе указано, что орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени Асгат Сафаров награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.
Асгат Сафаров занимает должность руководителя аппарата президента Татарстана с августа 2013 года. В 2009 году его наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Кроме того, в копилке наград Асгата Сафарова благодарность президента Татарстана (2011 г.), орден Мужества (2012 г.), медаль «За взаимодействие с ФСБ России» (2013 г.), почетная грамота (2014 г.) и благодарности (2017 и 2020 гг.) президента России, медаль ордена «За заслуги перед РТ» (2016 г.), а также орден Александра Невского (2018 г.).
Справка
Родился 20 октября 1961 года в деревне Новый Шимбер Атнинского района Татарской АССР.
Образование
1984 г. — окончил Казанский государственный университет.
1999 г. — окончил Академию ФСБ РФ.
Трудовая деятельность
1984—1987 гг. — следователь, старший следователь Отдела внутренних дел Советского райисполкома г. Казани.
1987—1991 гг. — старший референт, инструктор отдела по работе исполнительных органов Совета Министров Татарской АССР.
1991—1992 гг. — помощник Президента Республики Татарстан.
1992—1995 гг. — начальник Управления специальной службы милиции при МВД Республики Татарстан.
1995—1998 гг. — проходил действительную военную службу в Федеральной службе охраны Российской Федерации на руководящих должностях.
1998—2012 гг. — министр внутренних дел Республики Татарстан.
С 2012 по 2013 гг. — заместитель премьер-министра РТ.
С августа 2013 г. — руководитель Аппарата Президента РТ.
С октября 2013 г. — председатель совета директоров ОАО «Татмедиа».
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